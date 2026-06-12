Бензин и дизель на автозаправках в Крыму станут дешевле

Топливо на автозаправках в Крыму подешевеет на 11 рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов после переговоров с владельцами сетей АТАН и ТЭС. По его словам, власти видят рост цен и договорились с компаниями о новой ценовой политике.

«Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днём», — заявил Аксенов в видеообращении к жителям полуострова.

С 13 июня дизельное топливо должно стоить 85 рублей за литр, бензин АИ-92 — 79 рублей, АИ-95 — 86 рублей. Информацию о ценах власти планируют обновлять раз в неделю с учетом затрат собственников, производителей и продавцов топлива.

Аксёнов поблагодарил крымчан за терпение и заявил, что работа по снижению стоимости топлива продолжается и с другими трейдерами, которые работают на полуострове.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 12:00 7 июня бензин АИ-92 вновь начали продавать в Севастополе без ограничений. Однако такие меры коснулись лишь некоторых автозаправочных станций, а на остальных ситуация остаётся прежней.