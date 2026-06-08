ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:38

Песков: Минэнерго готовит меры для решения проблем с топливом в Крыму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phoenixns

Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для решения отдельных проблем с топливом в Крыму, чтобы ситуация на полуострове не перешла в формат кризиса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент определённые сложности действительно есть. В министерстве готовят набор решений, которые должны помочь исправить положение с обеспечением топливом.

В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки
В ЛНР ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки

Ранее Life.ru рассказывал, что с 12:00 7 июня бензин АИ-92 вновь начали продавать в Севастополе без ограничений. Однако такие меры коснулись лишь некоторых автозаправочных станций, а на остальных ситуация остаётся прежней.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Минэнерго РФ
  • Общество
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar