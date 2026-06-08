Песков: Минэнерго готовит меры для решения проблем с топливом в Крыму

Минэнерго России разрабатывает комплекс мер для решения отдельных проблем с топливом в Крыму, чтобы ситуация на полуострове не перешла в формат кризиса. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», — сказал Песков.

По его словам, на данный момент определённые сложности действительно есть. В министерстве готовят набор решений, которые должны помочь исправить положение с обеспечением топливом.

Ранее Life.ru рассказывал, что с 12:00 7 июня бензин АИ-92 вновь начали продавать в Севастополе без ограничений. Однако такие меры коснулись лишь некоторых автозаправочных станций, а на остальных ситуация остаётся прежней.