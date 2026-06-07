В Севастополе частично возобновили продажу бензина АИ-92

С 12:00 7 июня бензин АИ-92 появился в свободной продаже на нескольких заправках Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Руководитель региона перечислил адреса станций сети АТАН, где можно купить топливо:

— АЗС 67: ул. Хрусталёва, 74Г;

— АЗС 81: ул. Хрусталёва, 62;

— АЗС 161: село Гончарное, ул. Дрыгина, 16.

Губернатор подчеркнул, что на заправках сети ТЭС прежний режим сохраняется. Получить горючее там по-прежнему можно исключительно по QR-кодам.

Днём ранее свободно купить бензин в Севастополе было нельзя ни на АТАН, ни на ТЭС. Об этом Михаил Развожаев предупреждал заранее. В тот день водителям отпускали не более 20 литров на человека по талонам, приобретённым заранее.

2 июня губернатор спрогнозировал, что логистические трудности могут затянуться примерно на месяц.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов также заявил, что стабилизация ситуации с бензином ожидается в ближайший месяц. Напомним, с 31 мая в республике ввели лимит на продажу АИ-92 — не более 20 литров на машину. Что касается АИ-95, то приоритет при заправке отдаётся общественному и социальному транспорту, однако по талонам это топливо отпускается без ограничений по литрам.