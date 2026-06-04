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Регион
4 июня, 16:18

Правительство Крыма запретило публиковать фото и видео бензовозов

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

В Крыму запретили снимать и выкладывать в сеть фото и видео бензовозов, а также распространять сведения об их маршрутах. В правительстве республики предупредили, что такие публикации могут расценить как содействие диверсионной деятельности.

Власти подчеркнули, что информацию о передвижении топливного транспорта нельзя размещать в интернете, пересылать знакомым и родственникам, а также отправлять в закрытые чаты. Эти данные могут быть использованы против безопасности России.

Жителям рекомендовали вовсе не фотографировать и не снимать топливные колонны. В правительстве отметили, что даже безобидный на первый взгляд снимок способен стать источником опасной информации. Отдельно взрослых попросили объяснить это детям. Власти напомнили, что уголовная ответственность в России может наступать с 14 лет.

Под запрет попадает публикация и пересылка фото, видео и «кружочков» с передвижением военной техники.

Песков: Проблемы с топливом в Крыму решаются на самом высоком уровне
Песков: Проблемы с топливом в Крыму решаются на самом высоком уровне

Ранее глава Крыма сообщил, что ситуация с бензином на полуострове может стабилизироваться в течение 30 дней. С 31 мая в республике действуют ограничения на розничную продажу АИ-92: купить можно не более 20 литров на одно транспортное средство. Бензин АИ-95 в первую очередь отпускают коммунальному и социальному транспорту, а по талонам его можно получить без ограничений по объёму.

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Николь Вербер
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