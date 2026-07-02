«Наиболее непростая ситуация»: Аксёнов пообещал поддержку северу Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил северные районы полуострова, которые столкнулись с перебоями электроснабжения. В четверг, 2 июля, он побывал в Армянске, Красноперекопске и Красноперекопском районе, а также на пограничных постах, автомобильных пунктах пропуска и ключевых предприятиях. По итогам поездки он пообещал дополнительную поддержку жителям и предпринимателям региона.

«Жители северной части Крыма сегодня оказались в наиболее непростой ситуации из-за действий противника. Предприниматели нуждаются в дополнительных мерах поддержки, в ближайшее время они будут разработаны», – сообщил Аксёнов.

Особое внимание глава региона уделил проблеме негазифицированных населённых пунктов, где отсутствие стабильного электроснабжения оставляет людей без тепла и света. Он поручил главам муниципалитетов оперативно решить вопрос оказания помощи таким гражданам.

Аксёнов также отметил, что система противодействия беспилотным атакам на полуострове постоянно совершенствуется. По его словам, хотя противник тестирует на Крыме новые технологии ведения дроновой войны, на совещаниях с дежурными службами уже определены основные направления работы. Власти Крыма держат ситуацию под контролем и готовы оперативно реагировать на новые вызовы. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями. Все меры поддержки будут разработаны в ближайшее время с учётом реальных потребностей людей и бизнеса.

Ранее Life.ru писал, что в Крыму из-за внешнего воздействия на магистральные сети произошли массовые отключения света. Без электричества остались Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпатория, а также Черноморский и Сакский районы. Частичное восстановление ожидается в течение суток, но сроки могут сдвинуться.