ВСУ атаковали автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек

ВСУ атаковали городской автобус в Лисичанске, пострадали 12 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«ВФУ нанесли террористические удары по мирным жителям. В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших ещё уточняется», — написал он.

Одновременно в Перевальском муниципальном округе и Первомайске вражеские беспилотники ударили по гражданским грузовым автомобилям. Ранен один человек, он госпитализирован. Следователи регионального СУ СК России уже фиксируют последствия атак.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Пасечник пожелал им скорейшего выздоровления.