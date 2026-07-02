ВСУ повторно ударили по КПП «Красный камень» на границе с Белоруссией
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Украинские военные повторно нанесли удар в районе таможенного перехода «Красный камень» в Брянской области. Информацией делится источник издания «Известия».
Сейчас уточняется информация о возможном числе пострадавших. Первый раз прилёт пришёлся по автобусу, в котором было 19 человек.
Как сообщалось, сегодня, 2 июня, ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Анапа. Нападение произошло на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на российско-белорусской границе. В салоне было 19 человек. Пострадали два водителя. Это уже вторая атака украинских солдат на автобус из Минска. Первая произошла 17 июня: беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детьми, погибла сопровождавшая их беременная женщина, ранения получили 8 несовершеннолетних. Ребята ехали на отдых в Геленджик.
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