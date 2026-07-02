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2 июля, 12:36

Пассажиров атакованного ВСУ автобуса Минск — Анапа вернут в Белоруссию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Пассажиров автобуса Минск — Анапа, атакованного беспилотником в Брянской области, отправят обратно в Белоруссию. За ними из Гомеля уже выехала специальная группа, пишет news.by.

По уточнённым данным, в автобусе находились 19 пассажиров и два водителя. Ранее сообщалось о 14 людях в салоне и ранениях водителя и пассажира. Теперь власти уточнили, что лёгкие травмы получили оба водителя — уроженцы Гомельской области.

Медицинскую помощь им оказали на месте. От госпитализации в Брянске мужчины отказались, их состояние оценивается как стабильное.

Автобус следовал по маршруту Минск — Гомель — Анапа. Около 11:55 он находился на стоянке в районе посёлка Красная Гора, когда в транспорт, по данным местных властей, попал беспилотник. После происшествия погранпереход «Красный камень» закрыли. На подъездах скопились легковые автомобили и автобусы, движение пока затруднено.

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Марина Фещенко
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