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Регион
2 июля, 11:38

Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу на границе России и Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Анапа. Атака произошла на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на российско-белорусской границе.

В салоне находились 12 пассажиров и два водителя. В результате атаки пострадали два человека. Погранпереход закрыт, на подъездах образовалась пробка из автомобилей и автобусов, сообщает газета «Известия».

Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец
Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец

Ранее в Крыму из-за атаки ВСУ на магистральные электросети были обесточены Армянск и Феодосия. Частичное восстановление запланировано в течение суток, но сроки могут измениться. В регионе действуют ограничения, энергетики стабилизируют систему. Жителей просят экономить электричество.

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Александра Мышляева
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