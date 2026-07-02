Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу на границе России и Белоруссии

ВСУ нанесли удар беспилотником по пассажирскому автобусу, следовавшему по маршруту Минск — Анапа. Атака произошла на погранпереходе «Красный камень» в Брянской области на российско-белорусской границе.

В салоне находились 12 пассажиров и два водителя. В результате атаки пострадали два человека. Погранпереход закрыт, на подъездах образовалась пробка из автомобилей и автобусов, сообщает газета «Известия».

Ранее в Крыму из-за атаки ВСУ на магистральные электросети были обесточены Армянск и Феодосия. Частичное восстановление запланировано в течение суток, но сроки могут измениться. В регионе действуют ограничения, энергетики стабилизируют систему. Жителей просят экономить электричество.