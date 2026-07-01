Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец

В центре подмосковного Егорьевска появился стихийный народный мемориал в память о маленькой девочке, погибшей в результате атаки беспилотников ВСУ на частный коттедж в ночь на 30 июня. Жители города несут к месту трагедии цветы, игрушки и свечи.

Сразу после прилёта дронов улица была оцеплена. После того как оперативные службы завершили работу и убрали обломки, территорию открыли для прохода. Тогда неравнодушные граждане и начали стекаться к месту ЧП, чтобы почтить память об умершей девочке. Накануне вечером у разрушенного дома зажгли лампады.

Напомним, в ночь на 30 июня в подмосковном Егорьевске после падения дрона ВСУ загорелся частный дом. Под завалами оказались родители и двое детей, их извлекли спасатели, но один из малышей — шестимесячный младенец — погиб по дороге в больницу. Пострадавшие мужчина и женщина в тяжёлом состоянии. Второй несовершеннолетний получил меньше травм.