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1 июля, 14:41

Жители Егорьевска несут цветы и игрушки к дому, где при атаке ВСУ погиб младенец

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

Обложка © РИА Новости / Константин Михальчевский

В центре подмосковного Егорьевска появился стихийный народный мемориал в память о маленькой девочке, погибшей в результате атаки беспилотников ВСУ на частный коттедж в ночь на 30 июня. Жители города несут к месту трагедии цветы, игрушки и свечи.

Сразу после прилёта дронов улица была оцеплена. После того как оперативные службы завершили работу и убрали обломки, территорию открыли для прохода. Тогда неравнодушные граждане и начали стекаться к месту ЧП, чтобы почтить память об умершей девочке. Накануне вечером у разрушенного дома зажгли лампады.

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Напомним, в ночь на 30 июня в подмосковном Егорьевске после падения дрона ВСУ загорелся частный дом. Под завалами оказались родители и двое детей, их извлекли спасатели, но один из малышей — шестимесячный младенец — погиб по дороге в больницу. Пострадавшие мужчина и женщина в тяжёлом состоянии. Второй несовершеннолетний получил меньше травм.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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