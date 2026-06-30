Песков назвал гибель младенца в Егорьевске результатом действий Киева

Гибель младенца в подмосковном Егорьевске в результате атаки БПЛА — это результат преступных действий киевского режима, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима, об этом должны знать все. И об этом должны помнить все», — сказал представитель Кремля.

Напомним, в ночь на 30 июня Подмосковье подверглось массированной атаке дронов. В Егорьевске после падения дрона загорелся частный дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей, их извлекли спасатели, но один из малышей — шестимесячный младенец — погиб по дороге в больницу. Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. Повреждения от падения обломков получили частные дома.