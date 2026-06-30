Из-за смертоносной атаки 60 БПЛА в Подмосковье повреждены дома и здание

В Подмосковье после падения беспилотников пострадали частные дома. В Егорьевске из-за атаки БПЛА начался пожар, под завалами оказались двое взрослых и двое детей, сообщил губернатор Андрей Воробьёв.

Спасатели достали всех четверых и передали врачам. Но шестимесячный ребёнок скончался по дороге в больницу. Всего силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников. Дроны сбивали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске.

В Дубне обломки повредили административное здание, пострадавших нет. Ещё один БПЛА упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, предварительно, там обошлось без жертв. Фрагменты дронов также обнаружили в Раменском муниципальном округе и Коломне. На местах работают экстренные службы, продолжается обследование территорий и ликвидация последствий атаки.