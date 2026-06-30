ВСУ ночью пытались атаковать Москву с помощью 61 БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении 61 БПЛА на подлёте к Москве
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Силы ПВО отразили очередную массовую атаку беспилотников на Москву, информирует мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, с 20:00 только на подлёте к городу уничтожен 61 БПЛА.
«Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников», — пишет Собянин.
Этой ночью силы ПВО отразили массированный ночной налёт 419 беспилотников на регионы России. Дроны сбивали над Крымом, Краснодарским краем, Ростовской, Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Орловской, Тульской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Волгоградской и Саратовской областями. Из 56 БПЛА уничтожили них подлёте к Москве.
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