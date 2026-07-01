Армянск и Феодосия остались без света после атаки ВСУ на магистральные сети
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В Крыму в результате атаки ВСУ на магистральные электросети обесточены Армянск и Феодосия. Об этом сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.
По его словам, частичное восстановление подачи электроэнергии в муниципалитетах планируется в течение суток, но сроки могут скорректироваться «по независящим причинам».
В регионе действуют временные ограничения. Энергетики стабилизируют систему, чтобы избежать аварий из-за перегрузки. Власти просят жителей экономно расходовать электричество.
График отключений «3 часа через 3» введён в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке и ещё в ряде районов и посёлков.
Ранее Life.ru рассказывал, что в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре до сих пор наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением из-за атак украинской армии. В населённом пункте применяют веерные отключения света, а воду подают по графику.
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