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Регион
1 июля, 14:31

Армянск и Феодосия остались без света после атаки ВСУ на магистральные сети

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / larisa Stefanjuk

В Крыму в результате атаки ВСУ на магистральные электросети обесточены Армянск и Феодосия. Об этом сообщил председатель совета министров региона Юрий Гоцанюк.

По его словам, частичное восстановление подачи электроэнергии в муниципалитетах планируется в течение суток, но сроки могут скорректироваться «по независящим причинам».

В регионе действуют временные ограничения. Энергетики стабилизируют систему, чтобы избежать аварий из-за перегрузки. Власти просят жителей экономно расходовать электричество.

График отключений «3 часа через 3» введён в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Судаке и ещё в ряде районов и посёлков.

В Люберцах и Котельниках восстановили электроснабжение
В Люберцах и Котельниках восстановили электроснабжение

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре до сих пор наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением из-за атак украинской армии. В населённом пункте применяют веерные отключения света, а воду подают по графику.

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Владимир Озеров
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