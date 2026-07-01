В Люберцах и Котельниках восстановили электроснабжение
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Электроснабжение всех потребителей «Россети Московский регион» в округах Люберцы и Котельники полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Россетей.
В Люберцах и Котельниках восстановили электроснабжение. Видео © Telegram / Россети Московский регион
В 14:53 подача электроэнергии была возобновлена в населённых пунктах, обесточенных из-за технологического нарушения на подстанции. Для переключения по резервным схемам привлекли дополнительные источники питания.
В течение двух часов после аварии энергетикам удалось оперативно вернуть свет 80% потребителей и социально значимых объектов. Сейчас продолжаются работы по ремонту повреждённого оборудования, после завершения которых подача электроэнергии будет переведена на штатный режим.
Напомним, причиной отключений света в Люберцах стала авария на электроподстанции, которая также затронула соседние Котельники. На месте начался пожар, ему присвоили повышенный ранг сложности. В результате аварии некоторые районы остались без электричества.
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