«Крымэнерго» предупредило о точечных отключениях электричества на полуострове
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В Крыму введён режим временного ограничения электроснабжения для предотвращения перегруза сетей и аварий в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».
«Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», — говорится в заявлении предприятия.
Точные почасовые графики по районам пока не установлены — отключения будут проводить точечно, по мере необходимости. В компании заверили, что принимаются все меры для восстановления стабильного снабжения, и после снятия ограничений подача электричества будет возобновлена в полном объёме.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в ответ на удары по Крыму и Севастополю украинская энергосистема будет систематически уничтожаться, и эти удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно. Он подчеркнул, что военный ответ на атаки по российским регионам неизбежен, а жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, тогда как Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям, вплоть до того, что Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад.
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