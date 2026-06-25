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Регион
25 июня, 17:24

«Крымэнерго» предупредило о точечных отключениях электричества на полуострове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

В Крыму введён режим временного ограничения электроснабжения для предотвращения перегруза сетей и аварий в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба ГУП РК «Крымэнерго».

«Это вынужденная мера. Она необходима для исключения перегруза электрической сети с целью не допустить аварии во всей энергосистеме», — говорится в заявлении предприятия.

Точные почасовые графики по районам пока не установлены — отключения будут проводить точечно, по мере необходимости. В компании заверили, что принимаются все меры для восстановления стабильного снабжения, и после снятия ограничений подача электричества будет возобновлена в полном объёме.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что в ответ на удары по Крыму и Севастополю украинская энергосистема будет систематически уничтожаться, и эти удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно. Он подчеркнул, что военный ответ на атаки по российским регионам неизбежен, а жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, тогда как Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям, вплоть до того, что Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад.

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Анастасия Никонорова
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