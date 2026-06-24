«Погрузится в XVII век»: Украину предупредили о суровом возмездии за атаки на Севастополь

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинская энергосистема будет систематически уничтожаться в ответ на удары по Крыму и Севастополю. По его словам, жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, однако Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что военный ответ после атак на российские регионы неизбежен. Удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно.

Шеремет заявил, что в результате Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад. По его мнению, именно так будет выглядеть расплата за попытки обесточить Севастополь.

«Нет сомнения, что Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века», — подытожил Шеремет.

Ранее сообщалось, что в Севастополе отразили атаки 70 дронов ВСУ. Пострадали два человека: один мужчина получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха. Также зафиксированы точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах — выбиты окна и повреждены балконы.