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Регион
24 июня, 07:41

«Погрузится в XVII век»: Украину предупредили о суровом возмездии за атаки на Севастополь

Депутат Шеремет: После атак по Севастополю Украина погрузится в XVII–XVIII века

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что украинская энергосистема будет систематически уничтожаться в ответ на удары по Крыму и Севастополю. По его словам, жители полуострова уже проходили блокаду и не боятся новых испытаний, однако Киеву стоит готовиться к серьёзным последствиям.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что военный ответ после атак на российские регионы неизбежен. Удары по объектам энергетики Украины будут продолжаться методично и безостановочно.

Шеремет заявил, что в результате Украина может оказаться отброшена в технологическом плане на несколько столетий назад. По его мнению, именно так будет выглядеть расплата за попытки обесточить Севастополь.

«Нет сомнения, что Украина погрузится как минимум в XVII – XVIII века», — подытожил Шеремет.

Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре
Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре

Ранее сообщалось, что в Севастополе отразили атаки 70 дронов ВСУ. Пострадали два человека: один мужчина получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха. Также зафиксированы точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах — выбиты окна и повреждены балконы.

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Дарья Нарыкова
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