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Регион
24 июня, 06:38

В Севастополе отразили атаки 70 дронов: есть раненые, повреждены дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили две атаки беспилотников на Севастополь. В общей сложности было сбито 70 БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В результате атаки пострадали два человека: один мужчина получил осколочные ранения ноги, у второго диагностирована баротравма уха.

Развожаев сообщил, что зафиксированы точечные повреждения в нескольких многоквартирных домах — выбиты окна и повреждены балконы. В Гагаринском районе обломки беспилотника попали в стену дома, из-за чего загорелся приёмник газового котла, однако огонь оперативно локализовали.

Также повреждения получили семь частных домов: отмечаются пробитые крыши, следы осколков на фасадах и локальные возгорания. Из-за падения обломков произошло шесть пожаров сухой травы в разных районах города. Жителям напоминают не приближаться к обломкам беспилотников и сразу сообщать о них по номеру 112.

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С ночи силы противовоздушной ПВО уничтожили за ночь 323 украинских беспилотника над регионами России. Утром движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто, в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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