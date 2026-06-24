Силы ПВО отразили ночной налёт 323 беспилотников на регионы России

Москва неоднократно заявляла, что удары беспилотников по мирному населению являются неприкрытой провокацией. В РФ отмечают, что Киев идет на такие шаги, пытаясь компенсировать провалы на передовой. При этом российские системы ПВО действуют слаженно и результативно, планомерно уничтожая вражеские цели. Закономерным и выверенным ответом на эти атаки служат точечные удары по цехам украинского военно-промышленного комплекса, где как раз и собирают данные дроны.