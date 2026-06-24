Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 04:25

Силы ПВО отразили ночной налёт 323 беспилотников на регионы России

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Силы противовоздушной ПВО сбили за ночь 323 украинских беспилотника над регионами России. Об этом утром 24 июня сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

БПЛА сбивали над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Ростовской, Смоленской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Саратовской, Нижегородской, Астраханской, Оренбургской областей, Московского региона, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Москва неоднократно заявляла, что удары беспилотников по мирному населению являются неприкрытой провокацией. В РФ отмечают, что Киев идет на такие шаги, пытаясь компенсировать провалы на передовой. При этом российские системы ПВО действуют слаженно и результативно, планомерно уничтожая вражеские цели. Закономерным и выверенным ответом на эти атаки служат точечные удары по цехам украинского военно-промышленного комплекса, где как раз и собирают данные дроны.

Российская ПВО сбила пять британских ракет Storm Shadow — заявление Минобороны
Российская ПВО сбила пять британских ракет Storm Shadow — заявление Минобороны

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar