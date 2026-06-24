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Регион
24 июня, 06:12

В Севастополе объявлена воздушная тревога — Крымский мост закрыт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 авто, со стороны Керчи — 749 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.. Об этом сообщили в официальном канале оперативной информации о ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» на платформе MAX.

Одновременно в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника над Севастополем. Общее число уничтоженных там за ночь дронов достигло 14.

Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре
Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре

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Андрей Бражников
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