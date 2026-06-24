В Севастополе объявлена воздушная тревога — Крымский мост закрыт

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 150 авто, со стороны Керчи — 749 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.. Об этом сообщили в официальном канале оперативной информации о ситуации на объекте.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении канала «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» на платформе MAX.

Одновременно в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника над Севастополем. Общее число уничтоженных там за ночь дронов достигло 14.