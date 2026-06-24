В Севастополе системы ПВО сбили 14 украинских дронов за ночь

Расчёты противовоздушной обороны сбили ещё три украинских беспилотника над Севастополем. Об этом сообщил местный губернатор Михаил Развожаев. Общее число ликвидированных дронов достигло 14.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбито три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны», — говорится в сообщении.

В 07:47 Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь обесточен после атаки ВСУ. Специалисты уже приступили к восстановлению подачи электричества.