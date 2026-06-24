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24 июня, 04:18

В Севастополе ввели особый режим работы детсадов после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Beloborod

В Севастополе часть детских садов переведут на особый режим работы из-за отсутствия электричества после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своём канале в «Максе». Ограничения затронули большинство районов города.

По словам главы региона, в штатном режиме продолжают работать дошкольные учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного. В остальных районах города сады функционируют в формате дежурных групп.

Приготовление горячих обедов сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах получат сухие пайки. Губернатор призвал родителей при возможности оставлять детей дома, чтобы снизить нагрузку на учреждения в условиях временных ограничений.

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Ранее сообщалось, что Севастополь временно обесточен в результате целенаправленного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Специалисты приступили к оценке ущерба и восстановительным работам. Развожаев призвал жителей избегать паники, ведь это именно то, на что рассчитывает противник.

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Антон Голыбин
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