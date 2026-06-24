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Регион
24 июня, 00:48

В Севастополе ПВО отражает атаку дронов, сбито девять БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку беспилотников в Севастополе. Сбито девять БПЛА. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, девять БПЛА были уничтожены в районе Северной стороны, мыса Херсонес и Балаклавском районе. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Развожаев призвал горожан не игнорировать меры безопасности, сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

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Никита Никонов
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