Сегодня, 23 июня, в период с 08:00 до 14:00 мск российские зенитчики отразили масштабную атаку. Дежурными средствами противовоздушной обороны нейтрализовано 47 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Вражеские устройства самолётного типа пытались прорваться через границы восьми субъектов РФ. Под прицелом оказались Белгородская, Курская, Тульская и Брянская области, а также Краснодарский край и Адыгея.

Особое внимание противник уделил южным территориям. Значительное число объектов перехвачено над Крымом, а также в воздушном пространстве над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным профильного ведомства, все цели были обнаружены и своевременно ликвидированы. Системы мониторинга сработали штатно, предотвратив ущерб инфраструктуре на земле.

Ранее сообщалось, что украинские подразделения начали отводить личный состав и технику с северных и северо-западных окраин Константиновки в ДНР. Такие действия происходят на фоне активного продвижения российских войск в этом районе. Оставленные участки фактически превратились в так называемую серую зону.