Развожаев: Севастополь обесточен после удара по энергетической инфраструктуре

Севастополь временно обесточен из-за целенаправленного удара по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьёт подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику», — сообщил глава региона в мессенджере «Макс»

На повреждённых объектах уже действует особый режим. Специалисты приступили к оценке нанесённого ущерба. Параллельно ведутся восстановительные работы, экстренные службы приведены в полную готовность.

Развожаев обратил внимание на несколько важных моментов. Первое — необходимо беречь заряд мобильных телефонов. Гаджеты нужно использовать лишь для экстренной связи, отключить фоновые приложения и выставить минимальную яркость экрана.

Второй важный пункт касается момента подачи напряжения. Жителей просят не включать все электроприборы одномоментно, чтобы избежать перегрузки и новых аварий на сети.

Развожаев подчеркнул, что паника — именно то, на что рассчитывает неприятель. Он призвал оказывать поддержку окружающим, особенно пожилым соседям.

Губернатор также заявил, что отсутствием света севастопольцев не запугать. Он напомнил о стойкости города в прошлом и пообещал оперативно информировать о дальнейшем развитии ситуации.