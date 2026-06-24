Ночной налёт 23 дронов на Нижегородскую область унёс жизни двух человек

В результате атаки 23 беспилотников на Нижегородскую область погибли два человека, ещё двое были госпитализированы. Печальные новости утром 24 июня сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«С ночи отражается атака БПЛА на территорию Нижегородской области, силы ПВО уничтожили 23 беспилотника», — пишет Глеб Никитин.

Он уточнил, что обломками был повреждён один промышленный объект, а также несколько автомобилей и жилых домов. При этом критических разрушений промышленной инфраструктуры не зафиксировано.

«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, ещё двое человек находятся в больнице», — добавил губернатор.

На местах работают оперативные службы, ведётся ликвидация последствий. Жителям региона рекомендовано сохранять спокойствие.

С ночи силы противовоздушной ПВО уничтожили за ночь 323 украинских беспилотника над регионами России. БПЛА сбивали в том числе над территориями Нижегородской, Астраханской, Оренбургской областей и Московского региона.