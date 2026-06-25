«Не поддаваться эмоциям»: Аксёнов обратился к жителям Крыма по ситуации на полуострове

Главная цель врага — запугать и посеять панику с помощью фейков. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов, обратившись к жителям полуострова по поводу текущей ситуации на полуострове.

«Уважаемые крымчане, читаю ваши обращения и комментарии в социальных сетях, понимаю и разделяю ваше беспокойство и озабоченность в связи со сложившейся ситуацией... Принимаемые меры в целях безопасности озвучивать в публичном поле не представляется возможным. Но как только положение начнёт улучшаться, вы это сразу заметите», — написал Аксёнов.

По словам чиновника, в Крыму остаётся проблема нехватки топлива, однако над её решением работают как федеральные, так и региональные власти. Что касается возможных отключений электроэнергии из-за атак ВСУ, то они будут точечными.

«Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом. Напоминаю, что главная цель врага — запугать, посеять панику, в том числе с помощью фейков и информационных вбросов. Здесь отмечу, что те меры, которые должны обеспечивать безопасность с точки зрения любых наземных и других действий, приняты в полном объёме», — резюмировал глава региона.