Аксёнов заявил, что Крым полностью обеспечен лекарствами и продовольствием

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что продовольственная безопасность в регионе полностью обеспечена, а необходимые лекарства есть в наличии. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объёме, необходимые лекарства есть в наличии», — сообщил он.

Напомним, с 21 июня в Крыму введены ограничения на реализацию нефтепродуктов. На всех автозаправочных станциях региона полностью остановлена выдача бензина и дизеля частным лицам и коммерческим структурам.