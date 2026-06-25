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Регион
25 июня, 15:17

Аксёнов заявил, что Крым полностью обеспечен лекарствами и продовольствием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил, что продовольственная безопасность в регионе полностью обеспечена, а необходимые лекарства есть в наличии. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

«Продовольственная безопасность в республике обеспечена в полном объёме, необходимые лекарства есть в наличии», — сообщил он.

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Напомним, с 21 июня в Крыму введены ограничения на реализацию нефтепродуктов. На всех автозаправочных станциях региона полностью остановлена выдача бензина и дизеля частным лицам и коммерческим структурам.

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Александра Мышляева
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