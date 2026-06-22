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Регион
22 июня, 08:14

В Крыму приостановили приём детей в летние лагеря до сентября

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"

Обложка © РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"

В Крыму временно прекращают приём детей в летние лагеря и туристические объекты. Ограничение действует на всей территории полуострова с 11:00 сегодняшнего дня и продлится до начала осени.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале республиканского правительства. Под запрет попало бронирование мест, заселение организованных групп юных туристов, а также размещение ребят в любых средствах проживания для участия в выездных мероприятиях.

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям и гостям региона с просьбой отнестись к ситуации с пониманием. Он подчеркнул: «В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности».

В ближайшее время профильные министерства должны обеспечить соблюдение нового указа. Организаторам смен и руководству оздоровительных учреждений предстоит оперативно перестроить работу в связи с текущими угрозами.

Поезда в Крым и обратно с 20 июня сократят до Керчи из-за ограничений
Поезда в Крым и обратно с 20 июня сократят до Керчи из-за ограничений

Ранее энергетики сообщали об отключениях в южной, северо-западной и центральной частях Крыма. Из-за этого оказались обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», подающих воду. Жителей призвали отключить избыточные электроприборы, включая кондиционеры, на время ликвидации аварии. Водоснабжение восстановят после устранения повреждений в сетях. Сроки полного восстановления пока не называются.

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Оксана Попова
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