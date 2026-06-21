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21 июня, 08:08

В Крыму без света остались жители трёх энергорайонов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasha Chornyi

Жители трёх энергорайонов Крыма остались без электричества из-за поломки в сетях. Об этом сообщили представители госпредприятия «Крымэнерго» в официальном телеграм-канале.

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», — сказано в тексте.

В компании пообещали позже назвать примерное время возвращения света. На данный момент проходят аварийно-восстановительные работы.

Сколько именно человек осталось без электричества, пока неизвестно. К северо-западному энергорайону относятся Раздольненский и Черноморский районы, а также Евпатория и Саки. Центральный охватывает Красногвардейский и Симферопольский районы, а южный — Ялту, Алушту и посёлки на южном берегу.

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А ранее сообщалось, что без электричества остались часть Симферополя и его окрестности. В «Крымэнерго» рассказали, что проблемы начались ещё днём 11 июня — тогда отключения коснулись улиц Горького, Пушкина, Толстого, Гоголя и ряда соседних.

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Вероника Бакумченко
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