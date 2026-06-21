Вся Херсонская область осталась без света после атаки ВСУ на Запорожье

Херсонская область оказалась полностью обесточена после аварии в энергосистеме из-за атаки ВСУ на Запорожье. Об этом говорится в заявлении компании «Херсонэнерго».

По данным оператора, без электроснабжения остались 14 муниципальных округов региона, включая Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Генический и ряд других территорий.

Причиной отключения стало технологическое нарушение в соседней энергосистеме. В компании уточнили, что восстановительные работы начнутся после стабилизации ситуации.

Кратковременные перебои с электричеством фиксируются и в отдельных районах Запорожской области.

«Работы по восстановлению начнутся сразу после стабилизации обстановки. Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем противовоздушной обороны», — написал губернатор региона Евгений Балицкий в соцсетях.

Ранее украинская армия атаковала детский сад № 3 в городе Энергодаре (рядом с Запорожской АЭС), ударив по генератору здания. Глава города Максим Пухов подчеркнул, что противник сознательно лишает детей элементарных условий для жизни и обучения.