ВСУ атаковали детский сад в Энергодаре

Украинская армия атаковала детский сад №3 в городе Энергодаре (рядом с Запорожской АЭС), ударив по генератору здания. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в мессенджере «Макс». Всё случилось в ночь на 20 июня.

«Очередное подтверждение того, что для Киева дети, старики, мирные жители лишь разменная монета в грязной игре», — написал он.

По его словам, уничтожив генератор, противник сознательно лишает детей элементарных условий для жизни и обучения. Генератор нужен детсаду, чтобы готовить еду и поддерживать нормальные условия в случае перебоев с электроэнергией.

Ранее сообщалось, что после атак украинских беспилотников в восьми округах Херсонской области произошли перебои с электричеством. Отключения зафиксированы в Алешкинском, Великолепетихском, Геническом, Голопристанском, Горностаевском, Каховском, Новокаховском и Скадовском округах.