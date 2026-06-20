Отражена атака БПЛА на Тюменский НПЗ, завод не пострадал
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Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что атаку беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод удалось отразить. Предварительнот, предприятие не пострадало. Сотрудников эвакуировали. На месте работают экстренные службы.
«Держу ситуацию на личном контроле», — написал Моор.
Ранее силы ПВО сбили ещё два беспилотника на подлёте к Воронежу. Разрушений и пострадавших нет. При этом на всей территории региона продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА. Жителей просят сохранять спокойствие и следить только за официальными сообщениями.
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