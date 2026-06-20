Восемь округов Херсонской области остались без света из-за атак БПЛА

Восемь округов Херсонской области столкнулись с перебоями в электроснабжении после атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Аварийные отключения зафиксированы в Алешкинском, Великолепетихском, Геническом, Голопристанском, Горностаевском, Каховском, Новокаховском и Скадовском округах. Света лишились сразу несколько муниципалитетов.

Специалисты сейчас работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома жителей. Глава области также обратился к землякам с просьбой сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью беспилотники ВСУ пытались атаковать Чертковский, Миллеровский, Морозовский и Красносулинский районы, однако все дроны были уничтожены. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.