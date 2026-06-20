ЗАЭС перешла на дизель-генераторы, радиационный фон и системы в норме

Запорожская атомная станция лишилась внешнего электроснабжения. Объект оперативно перевели на питание от резервных дизель-генераторов, проинформировали в пресс-службе ЗАЭС.

Причиной стало срабатывание автоматической защиты на линии, обеспечивающей подачу энергии извне. Оборудование отработало в соответствии с проектными алгоритмами, никаких нарушений в функционировании систем безопасности не зафиксировано.

Персонал станции осуществляет постоянный контроль за работой всех узлов. Сотрудники принимают необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

На площадке подчеркнули: угрозы для окружающей среды нет. Радиационный фон в зоне наблюдения и непосредственно на территории ЗАЭС остаётся в естественных пределах, превышения установленных норм не выявлено. Дизель-генераторы обеспечивают питание критически важных систем до восстановления штатной схемы.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, что всю ночь 19 на 20 сотрудники МЧС боролись с огнём в транспортном цехе станции после массированной атаки украинских дронов. По объекту нанесли не менее 14 ударов.