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20 июня, 15:22

ЗАЭС перешла на дизель-генераторы, радиационный фон и системы в норме

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Запорожская атомная станция лишилась внешнего электроснабжения. Объект оперативно перевели на питание от резервных дизель-генераторов, проинформировали в пресс-службе ЗАЭС.

Причиной стало срабатывание автоматической защиты на линии, обеспечивающей подачу энергии извне. Оборудование отработало в соответствии с проектными алгоритмами, никаких нарушений в функционировании систем безопасности не зафиксировано.

Персонал станции осуществляет постоянный контроль за работой всех узлов. Сотрудники принимают необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

На площадке подчеркнули: угрозы для окружающей среды нет. Радиационный фон в зоне наблюдения и непосредственно на территории ЗАЭС остаётся в естественных пределах, превышения установленных норм не выявлено. Дизель-генераторы обеспечивают питание критически важных систем до восстановления штатной схемы.

«Ядерный шантаж»: Украина роет себе яму, атакуя Запорожскую АЭС
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Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал, что всю ночь 19 на 20 сотрудники МЧС боролись с огнём в транспортном цехе станции после массированной атаки украинских дронов. По объекту нанесли не менее 14 ударов.

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Юрий Лысенко
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