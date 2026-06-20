«Ядерный шантаж»: Украина роет себе яму, атакуя Запорожскую АЭС

Удары ВСУ по Запорожской АЭС, по мнению военного эксперта, физика-ядерщика Алексея Анпилогова, могут привести к необходимости расширения зоны безопасности вокруг объекта. По его словам, речь идёт не о случайных попаданиях, а о целенаправленных действиях, которые создают угрозу критически важной инфраструктуре.

В связи с этим эксперт допускает, что для защиты ЗАЭС Армии России может потребоваться форсировать Днепр для формирования более широкой зоны безопасности, а также укрепления системы противовоздушной обороны. Удары по вспомогательным объектам станции сами по себе не приводят к аварийной ситуации, однако рассматриваются как элемент давления. Дальнейшая эскалация может затрагивать уже более чувствительные элементы инфраструктуры.

«Украине на фоне катастрофы на фронте крайне важно показать своему населению некую картинку успехов в ударах по России. В случае с ЗАЭС примешивается ещё и ядерный шантаж Российской Федерации», — подчеркнул специалист в беседе с «Абзацем».