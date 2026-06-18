Росатом обвинил ВСУ в целенаправленном убийстве работников ЗАЭС

Украинские военные перешли к охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от которых напрямую зависит безопасность станции. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем — к поражению основного оборудования АЭС, теперь — к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС — тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС — трагедия дважды», — сказал он.

Глава «Росатома» предупредил, что возможны любые последствия: отказ техники, природные катаклизмы или техногенные аварии. Главный барьер в таких ситуациях — это человек, обычный сотрудник атомной станции. Лихачёв подчеркнул, что охота на атомщиков — бесчеловечный акт. Операторы дронов не осознают масштабов последствий, которые могут затронуть Украину, Россию и значительную часть Европы.

Ранее в Энергодаре в результате атаки беспилотников погиб сотрудник Запорожской АЭС, ещё один пострадал. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за сутки в регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек.