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Регион
18 июня, 14:34

Росатом обвинил ВСУ в целенаправленном убийстве работников ЗАЭС

Лихачёв: ВСУ перешли к целенаправленной охоте на сотрудников ЗАЭС

Первый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Первый энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Украинские военные перешли к охоте на сотрудников Запорожской АЭС, от которых напрямую зависит безопасность станции. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

«От ударов по вспомогательным объектам ВСУ перешли к атакам на энергетическую инфраструктуру, затем — к поражению основного оборудования АЭС, теперь — к целенаправленной охоте на наших товарищей, сотрудников Запорожской станции. Гибель сотрудников АЭС — тех, кто напрямую отвечает за ядерную безопасность, за устойчивость функционирования АЭС трагедия дважды», — сказал он.

Глава «Росатома» предупредил, что возможны любые последствия: отказ техники, природные катаклизмы или техногенные аварии. Главный барьер в таких ситуациях — это человек, обычный сотрудник атомной станции. Лихачёв подчеркнул, что охота на атомщиков — бесчеловечный акт. Операторы дронов не осознают масштабов последствий, которые могут затронуть Украину, Россию и значительную часть Европы.

В Херсонской и Запорожской областях нашли схроны с огнемётом и 205 гранатами
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Ранее в Энергодаре в результате атаки беспилотников погиб сотрудник Запорожской АЭС, ещё один пострадал. По данным губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, за сутки в регионе в результате атак ВСУ пострадали семь человек.

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Наталья Афонина
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