Пожар на ЗАЭС после атаки ВСУ тушили всю ночь
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Сотрудники МЧС всю ночь тушили пожар в транспортном цехе Запорожской АЭС после атаки беспилотников ВСУ, рассказал директор станции Юрий Черничук. Он напомнил, что объект подвергся массированной атаке в ночь на 19 июня — зафиксировано не менее 14 ударов БПЛА.
«Всю ночь на территории транспортного цеха полыхал пожар. В разных локациях сотрудники МЧС делали попытки потушить очаги возгорания. Противник традиционно мешал этим действиям», — сообщил ИС «Вести» Черничук.
Повреждения получили около 20 единиц техники, включая автобус, микроавтобусы для доставки персонала, а также грузопассажирские и грузовые «Газели», отметил он.
Как уже сообщалось, транспортный цех Запорожской атомной электростанции вечером 18 июня и в ночь на 19 июня подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В результате одного из попаданий произошло возгорание в одном из боксов цеха. Повреждены здания бокса и ремонтной зоны.
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