Гроссии выразил обеспокоенность усилением военной активности вокруг ЗАЭС

Военная активность около Запорожской АЭС набирает обороты. С таким предупреждением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его высказывание приводит в соцсети Х само Агентство.

«Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая ещё больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, и вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов», — говорится в тексте.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не возлагает на Вооружённые силы Украины (ВСУ) ответственность за обстрелы Запорожской АЭС, а Гросси постоянно обходит вопросы о виновнике обстрелов по АЭС.