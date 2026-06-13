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Регион
13 июня, 16:18

Гроссии выразил обеспокоенность усилением военной активности вокруг ЗАЭС

Второй энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Второй энергоблок Запорожской АЭС. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Военная активность около Запорожской АЭС набирает обороты. С таким предупреждением выступил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, его высказывание приводит в соцсети Х само Агентство.

«Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая ещё больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности, и вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов», — говорится в тексте.

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ВСУ вновь атаковали транспортный цех ЗАЭС: сгорели два авто, повреждены колонки

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заметил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не возлагает на Вооружённые силы Украины (ВСУ) ответственность за обстрелы Запорожской АЭС, а Гросси постоянно обходит вопросы о виновнике обстрелов по АЭС.

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Татьяна Миссуми
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