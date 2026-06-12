В Симферополе и районе отключили электричество из-за повреждений на электросетях

Часть Симферополя и окрестностей осталась без электричества. О перебоях проинформировали в компании «Крымэнерго».

Отключения начались ещё днём 11 июня. Тогда света лишились жители улиц Горького, Пушкина, Толстого, Гоголя, Калинина, Жуковского, Маяковского, Дзюбанова, Павленко, а также прилегающих переулков.

Утром 12 июня «Крымэнерго» зафиксировало новые повреждения в сетях. Без света опять остались потребители городского округа Симферополь и Симферопольского района.

На объектах начались аварийно-восстановительные работы. В компании уточнили, что ориентировочно до 18:00 по московскому времени 12 июня электроснабжение дадут всем абонентам в полном объёме.

За ходом ремонта также следит надзорное ведомство. В прокуратуре Крыма сообщили, что взяли под контроль восстановление подачи электричества жителям.

Ранее синоптики предупреждали, что в регионе ожидаются шквалистое усиление ветра, мощные ливни и град.