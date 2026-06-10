Более 300 тысяч абонентов остались без света в Запорожской области
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В Запорожской области после атак украинских дронов без электричества остались более 300 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Из-за этого электроснабжение временно нарушено сразу в 16 муниципальных образованиях области. Сейчас профильные службы занимаются устранением последствий атак. Когда подачу света удастся полностью восстановить, пока не уточняется.
Накануне в Запорожской области после атак ВСУ по энергетической инфраструктуре частично пропал свет. По данным региональных властей, повреждения получили несколько энергообъектов. Отключения электроснабжения зафиксированы не по всей территории, а на отдельных участках. На фоне ударов в регионе сохраняется высокая активность беспилотников, для отражения воздушных целей работают силы ПВО.
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