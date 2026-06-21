Жителей Крыма просят отключить кондиционеры на время ремонта электросетей

В Крыму жителей просят временно отключить кондиционеры и другие энергоёмкие приборы в связи с аварией в электросетях. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Просим жителей на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова <...> выключить кондиционеры и избыточные электроприборы», — призвал Крючков.

Напомним, «Крымэнерго» объявило об отключении электричества в южной, северо-западной и центральной частях полуострова. Из-за отсутствия питания обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», что создаёт риски перебоев с водоснабжением. Энергетики уже приступили к ликвидации повреждений, сроки восстановления не уточняются. Власти призывают граждан экономно расходовать электроэнергию до полного устранения аварии. В «Крымэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы, время возвращения электричества будет объявлено позже. Количество пострадавших пока неизвестно, но районы включают Евпаторию, Саки, Ялту, Алушту и другие населённые пункты.