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21 июня, 11:28

Жителей Крыма просят отключить кондиционеры на время ремонта электросетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lazy_Bear

В Крыму жителей просят временно отключить кондиционеры и другие энергоёмкие приборы в связи с аварией в электросетях. Об этом сообщил советник главы региона Олег Крючков.

«Просим жителей на время ликвидации аварии в энергосистеме полуострова <...> выключить кондиционеры и избыточные электроприборы», — призвал Крючков.

Напомним, «Крымэнерго» объявило об отключении электричества в южной, северо-западной и центральной частях полуострова. Из-за отсутствия питания обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», что создаёт риски перебоев с водоснабжением. Энергетики уже приступили к ликвидации повреждений, сроки восстановления не уточняются. Власти призывают граждан экономно расходовать электроэнергию до полного устранения аварии. В «Крымэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы, время возвращения электричества будет объявлено позже. Количество пострадавших пока неизвестно, но районы включают Евпаторию, Саки, Ялту, Алушту и другие населённые пункты.

В Симферополе и районе отключили электричество из-за повреждений на электросетях
В Симферополе и районе отключили электричество из-за повреждений на электросетях

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Анастасия Никонорова
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