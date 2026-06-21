Аксёнов сообщил об изменении порядка продажи топлива в Крыму

С 9 утра 21 июня в Крыму введены ограничения на реализацию нефтепродуктов. На всех автозаправочных станциях региона полностью остановлена выдача бензина и дизеля частным лицам и коммерческим структурам.

Запрет действует как для тех, кто планировал оплату наличными, так и для владельцев карт или талонов. Мера носит экстренный характер.

Теперь ресурсы будут направляться исключительно на нужды государственных служб. Приоритет отдается структурам, отвечающим за безопасность полуострова и поддержание жизнедеятельности населения.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов уточнил детали нововведения в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 21 июня, с 09:00 на крымских АЗС прекращён отпуск топлива как за наличный и безналичный расчёт, так и по талонам для физических и юридических лиц», — заявил он.

Руководитель региона добавил, что топливо теперь полагается «только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым».

Ранее «Крымэнерго» объявило об отключении электричества в южной, северо-западной и центральной частях полуострова. Из-за отсутствия питания обесточены большинство насосных станций «Воды Крыма», что создаёт риски перебоев с водоснабжением. Энергетики уже приступили к ликвидации повреждений, сроки восстановления не уточняются. Власти призывают граждан экономно расходовать электроэнергию до полного устранения аварии. В «Крымэнерго» проводят аварийно-восстановительные работы, время возвращения электричества будет объявлено позже. Количество пострадавших пока неизвестно, но районы включают Евпаторию, Саки, Ялту, Алушту и другие населённые пункты.