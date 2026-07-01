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1 июля, 09:34

Люберцы и Котельники частично остались без света из-за пожара на подстанции

Обложка © Telegram / Москва Live

Обложка © Telegram / Москва Live

В Подмосковье загорелась электроподстанция, из-за чего Люберцы и Котельники частично остались без света. Инцидент произошёл на объекте 110 кВ «Красково», сообщил глава округа Михаил Соболев.

В Подмосковье загорелась электроподстанция. Видео © Telegram / Москва Live

Местные жители рассказали, что слышали хлопок, после которого начались перебои с электричеством. Причины возгорания пока не установлены. Сейчас энергетики занимаются восстановлением подачи электроэнергии.

Специалисты уже устраняют последствия аварии на подстанции и возвращают свет жителям Люберец и Котельников. На месте работают 20 бригад — 68 энергетиков и 20 машин. Задействуют резервные схемы, дополнительно направлены 60 передвижных генераторов для временного питания потребителей.

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Владимир Озеров
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