Люберцы и Котельники частично остались без света из-за пожара на подстанции

В Подмосковье загорелась электроподстанция, из-за чего Люберцы и Котельники частично остались без света. Инцидент произошёл на объекте 110 кВ «Красково», сообщил глава округа Михаил Соболев.

В Подмосковье загорелась электроподстанция. Видео © Telegram / Москва Live

Местные жители рассказали, что слышали хлопок, после которого начались перебои с электричеством. Причины возгорания пока не установлены. Сейчас энергетики занимаются восстановлением подачи электроэнергии.

Специалисты уже устраняют последствия аварии на подстанции и возвращают свет жителям Люберец и Котельников. На месте работают 20 бригад — 68 энергетиков и 20 машин. Задействуют резервные схемы, дополнительно направлены 60 передвижных генераторов для временного питания потребителей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве при пожаре в жилой многоэтажке погибла женщина. Возгорание было зафиксировано в девятиэтажном доме на Садово-Самотёчной улице. Горели личные вещи и мебель в одной из квартир.