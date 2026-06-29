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Регион
29 июня, 20:03

В Москве при пожаре в жилом доме погибла женщина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В жилом девятиэтажном доме на Садово-Самотёчной улице в Москве произошло возгорание в квартире на седьмом этаже. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС.

«В 20:21 29.06.2026 года в Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Садовая-Самотёчная, д. 9», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что горели личные вещи и мебель в квартире на седьмом этаже девятиэтажки. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Согласно данным МЧС, были спасены три человека, один из них пострадал. Как пишет сайт MK.ru, в результате происшествия погибла пенсионерка.

Life.ru публикует видео с места пожара в Москве, в котором погибла девушка
Life.ru публикует видео с места пожара в Москве, в котором погибла девушка

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Тимур Хингеев
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