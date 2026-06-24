Life.ru публикует видео с места пожара в Москве, в котором погибла девушка

Появилось видео с места пожара в Москве, в котором погибла девушка, прыгнувшая из окна четвёртого этажа в попытке спастись от огня. Кадрый публикует Life.ru. Соседи рассказали, что она была замкнутой и долгое время жила за границей.

Пожар в Москве. Видео © Life.ru

Сейчас на месте продолжают работать экстренные службы. Предстоит установить причину ЧП. Судя по видео, квартира полностью выгорела: стёкла выбиты, внутри все стены покрыты слоем сажи.

Как сообщалось, девушка погибла, выпрыгнув из горящей квартиры на 4 этаже в Москве. Трагедия произошла на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское. Москвичка хотела спастись, но разбилась и умерла на месте до приезда медиков.