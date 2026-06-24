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24 июня, 08:46

Девушка погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры в Москве

Обложка © ТАСС / Вова Жабриков / URA.RU

Обложка © ТАСС / Вова Жабриков / URA.RU

Девушка погибла, выпрыгнув из горящей квартиры в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское — из окна на 4 этаже валил густой дым.

В какой-то момент прохожие увидели в окне девушку, она прыгнула вниз, чтобы спастись от огня. В итоге москвичка разбилась и умерла на месте до приезда медиков. На месте работают экстренные службы.

В Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с зажигалкой
В Приморье 4-летняя девочка погибла при пожаре из-за игры с зажигалкой

Также один человек сегодня погиб на пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга: горел многоквартирный жилой дом. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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