Девушка погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры в Москве

Девушка погибла, выпрыгнув из горящей квартиры в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское — из окна на 4 этаже валил густой дым.

В какой-то момент прохожие увидели в окне девушку, она прыгнула вниз, чтобы спастись от огня. В итоге москвичка разбилась и умерла на месте до приезда медиков. На месте работают экстренные службы.

Также один человек сегодня погиб на пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга: горел многоквартирный жилой дом. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.