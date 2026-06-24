Девушка погибла, выпрыгнув из окна горящей квартиры в Москве
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Девушка погибла, выпрыгнув из горящей квартиры в Москве. По данным SHOT, трагедия произошла на Веерной улице в районе Очаково-Матвеевское — из окна на 4 этаже валил густой дым.
В какой-то момент прохожие увидели в окне девушку, она прыгнула вниз, чтобы спастись от огня. В итоге москвичка разбилась и умерла на месте до приезда медиков. На месте работают экстренные службы.
Также один человек сегодня погиб на пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга: горел многоквартирный жилой дом. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.
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