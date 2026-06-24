Мужчина погиб при пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга

В Невском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Возгорание вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.

В тушении огня участвовали 15 пожарных и три единицы специализированной техники. В настоящий момент пожар полностью потушен.