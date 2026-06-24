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24 июня, 03:54

Мужчина погиб при пожаре в Невском районе Санкт-Петербурга

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга произошёл пожар в многоквартирном жилом доме. В результате происшествия погиб один человек. Об этом сообщили в местном управлении МЧС.

Возгорание вспыхнуло в двухкомнатной квартире. Пламя охватило площадь всего в полтора квадратных метра.

В тушении огня участвовали 15 пожарных и три единицы специализированной техники. В настоящий момент пожар полностью потушен.

Пожар разгорелся на складе алкоголя в Воскресенске, огонь охватил 1 тыс. кв м
Пожар разгорелся на складе алкоголя в Воскресенске, огонь охватил 1 тыс. кв м

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Виталий Приходько
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