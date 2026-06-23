Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 15:49

Пожар разгорелся на складе алкоголя в Воскресенске, огонь охватил 1 тыс. кв м

В Воскресенске произошёл пожар на складе с алкогольной продукцией, предназначенной для утилизации. Об этом сообщили в МЧС России по Московской области.

Видео © МЧС России по Московской области

Информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную смену. Огонь вспыхнул на площадке складирования по адресу: деревня Городище Воскресенского городского округа.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Им удалось оперативно локализовать возгорание на площади около 1000 квадратных метров и не допустить распространения огня на всю территорию склада. Также спасатели защитили от огня соседний объект.

В ликвидации пожара участвовали 34 человека и 10 единиц техники. В 17:05 открытое горение было полностью ликвидировано. По данным МЧС, пострадавших нет.

В жилом доме в Омске обрушился потолок, 14 человек эвакуированы
В жилом доме в Омске обрушился потолок, 14 человек эвакуированы

А в городе Шарья Костромской области во время пожара в многоквартирном доме сотрудники МЧС спасли шесть человек. Ещё 19 жильцов смогли самостоятельно покинуть здание. Возгорание произошло ночью 23 июня в одной из квартир дома в микрорайоне Победы посёлка Ветлужский.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © МЧС России по Московской области

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar