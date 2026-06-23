Шесть человек спасли при пожаре в жилом доме в Костромской области

Во время пожара в многоквартирном доме в городе Шарья Костромской области сотрудники МЧС спасли шесть человек. Еще 19 жильцов покинули здание самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло ночью 23 июня в одной из квартир дома, расположенного в микрорайоне Победы посёлка Ветлужский города Шарья. Сигнал о происшествии поступил экстренным службам в 03:27 мск. Прибывшие на место подразделения организовали спасение людей из задымлённого подъезда. Для вывода жильцов использовались специальные спасательные устройства.

«С помощью спасательных устройств из подъезда пожарные МЧС России вывели 6 человек. Ещё 19 человек эвакуировались самостоятельно. Один житель получил термический ожог правого предплечья и лба 1-й степени», — говорится в сообщении.

После ликвидации огня специалисты осмотрели место происшествия. Пламя уничтожило внутреннюю часть лоджии на площади три квадратных метра. Кроме того, продуктами горения была повреждена кухня площадью девять квадратных метров. По версии дознавателей, причиной случившегося мог стать аварийный режим работы электросети. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Челябинске произошёл пожар, причиной которого стали действия местной жительницы, попавшей под влияние телефонных аферистов. Как выяснилось, злоумышленник следил за происходящим через видеосвязь и поэтапно руководил её действиями. Возгорание случилось в квартире дома на улице Молодогвардейцев.